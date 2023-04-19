Muharrem İnce: Hayatımda bu kadar içimi acıtan liste olmamıştı

İzmir'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP milletvekili listelerine yönelik eleştirilerde bulundu. İnce, "Atatürk’ün partisi CHP, İzmir 1. Sıraya Taraf Gazetesi’nin köşe yazarını koydu. Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. Yüksel Taşkın’ı koymuşlar listeye, ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyor. Bunu diyen İzmir’de liste başı" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuştu. İnce, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na yönelik eleştilerde bulunarak kendisine ve partisine oy istedi.

"BİR OY MEMLEKET’E BİR OY MEMLEKETİN EVLADI MUHARREM İNCE’YE"



Son günlerde gençler üzerine bir oyun oynandığını kaydeden İnce, "Gençler, çocukmuş, son anda vazgeçermiş Ben 40 yıldır meydanlardayım. İlk kez bu kadar gencin bir arada olduğunu görüyorum. Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum ve hepsi doğru çıktı. Size bir şey daha söyleyeyim. Mayıs başından itibaren Muharrem İnce’nin ve Memleket Parti’nin oyları tavan yapacak. Sandığa gittiğinizde tıpı tıpış değil, tek aday olduğu için değil. Gönül rahatlığıyla oy vereceksiniz. Bir oy Memleket’e bir oy memleketin evladı Muharrem İnce’ye vereceksiniz” dedi.

CHP'YE YÜKSEL TAŞKIN ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir'de birinci bölge birinci sıradan Yüksel Taşkın'ı milletvekili adayı yapmasını eleştiren İnce, "93 yıl önce burada cumhuriyete saldırılar oldu. 100 yıl boyunca bu saldırılar. hiç bitmedi. Cumhuriyet’in kurucularına ‘iki ayyaş, reklam arası’ diyenler oldu. 21 yıldır bunlar iktidardayken bu sefer başak bir şey oldu. Atatürk’ün partisi CHP, İzmir 1. Sıraya Taraf Gazetesi’nin köşe yazarını koydu. Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. Yüksel Taşkın’ı koymuşlar listeye, ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyor. Bunu diyen İzmir’de liste başı. Ey Atatürkçü İzmirliler… Bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisi Atatürkçülerin, Anadolu’nun bağrından kopmuş bir partidir” diye konuştu.

"ERDOĞAN 21 YILDA YAPAMADIKLARINI BEŞ YILDA MI YAPACAK"

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de eleştirlerde bulunarak "Bu Erdoğan, ekonomiye diz çöktürdü, tarımı çöktürdü, gençlerin ümitlerini bitirdi, meclisin yetkilerini üstüne aldı, toplumu kutuplaştırdı. Enflasyona tavan yaptırdı. Korku imparatorluğu kurdu. 21 yıldır deprem verigleiri topladı ama depreme önlem almadı. Depreme, ormana, sele zamanında müdahale edemedi. Kibri o kadar büyük ki kendini devlet zannediyor. Sokakları Suriyeli doldurdu. Sınırları kevgire çevirdi. Bize ‘2023 hedeflerim var’ dedi. Kişi başı 25 bin dolar gelir dedi 10 bin dolar bile değil. İlk 10 ekonomiyi girecektik 23’e düştük. Şimdi 2023’ü bırakmış, 2028’den söz ediyor. Kişi başı 25’ten vazgeçmiş 16 bin dolar diyor. Yani bu Erdoğan’ın 21 yılda yapamadıklarını 5 yılda mı yapacak! Bu yorgun, kibirli, bilime ve hukuka inanmayan Erdoğan gitmeli. Soağn 30 lira olmuş, umutlar kararmış, gençler ülkeyi terk etmiş. Erdoğan… Sen gideceksin. Yorgunsun, kibirlisin, akıldan uzaksın, işletme körüsün. Sorunun kaynağı sorunu çözemez. Gıda fiyatları bütün dünyada 12 aydır azalıyor, Türkiye’de artıyor" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

ATATÜRK'E İHANETTİR

"Peki Erdoğan gidecek de yerine Erdoğan’ın eskileri mi gelecek? Bu Babacan 15 yıl ekonomiyi yönetmedi mi? Suriyelileri Davutoğlu başımıza musallat etmedi mi? Değişelim, gelişelim ama başkalaşmayalım. Bu başkalaşmaktır, çürümektir, aslına ihanettir. Bu, Atatürk’e ihanettir. Davutoğlu için Sayın Kılıçdaroğlu ‘Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı’, Davutoğlu için ‘Yüce Divan’a göndereceğim’ diyordu.

KIZILAY BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAĞIZ



Biz ne yapacağız? Birincisi, devleti ayağa kaldıracağız. İkincisi… Hemen Pazartesi günü depremde çadır satan Kızılay başkanının görevden alacağız. Üçüncüsü… Her yıl 1 milyon 200 bin çocuk ilkokula başlıyor. 12 bin çocuk üstün zekalı. Bunların 10 bini ziyan oluyor .Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında bu çocuklar ziyan olmayacak. Annelere 4 sözüm var. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız ucuz et yiyecek, süt içecek, yumurta, balık yiyecek. Söz veriyorum. Çocuklarınız nitelikli okullarda okuyacak, özel okullar apara vermeyeceksiniz. Üçüncüsü… Çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Devletin 2 kişilik yurtlarında kalacaklar. Dördüncüsü de çocuklarınıza iş bulacağım. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında ileri teknoloji nitelikli eğitim. Milleti gelirin yüzde 2’sini tarıma ayıracağız. Yüzde 5’i nano-teknolojilere ayrılacak. Gelecek diyeceğiz. Size söz veriyorum Kapıkule’den dışarı çıktığınızda pasaportunuzun değeri olacak. Liyakat düzeni kuracağız. Torpil yok. Hukuk düzeni kuracağız. Mahkemelere güveneceksiniz. Merkez Bankası bağımsız olacak. Gençler size güveniyorum. Tasarım yapacaksınız. Öncelikli sektörümüz tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm, tekstil, savunma sanayi olacak. Bu memleketin tarlalarından bereket fışkırtacağız. Sığınmacıları hemen göndereceğiz. Bazıları yanlış söylüyor. 400 bin doları verdin mi 400 bin dolarlık konut aldın mı Türkiye vatandaşı oluyorsun. Sudan ucuz Bunu derhal yasaklayacağız. Kiraların artmasının nedenlerinden biri budur. Geçen sene yabancılara 100 bin konut satıldı. Bunu yasaklayacağız. 14 Mayıs’ta seçim var. Eylül’de okullar açılacak. Eylül’e kadar 100 bin öğretmen atacağım. Mülakatı derhal kaldıracağız. Hedefimiz 3 A. Akıl, adalet ve ahlak. Ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz. Hedefimiz 3H. Huzur, hakkaniyet, hukuk… Muharrem İnce sen bu memlekete ne vaat ediyorsun diyorsanız… Ben size huzur, yaşama sevinci ve umur vaat ediyorum. Öğrencilerin bursları asgari ücretin ayrısı olacak. İletişim vergisi ödemeyecek. Yurt dışı hayalleri kurmayacaksınız.

DERTLERİ SEÇİMİ KAZANMAK DEĞİL, CHP'DE KOLTUK



Erdoğan’a karşı çıkarsan teröristsin diyorlardı. Karşı çıkıyoruz ama terörist değiliz. Şimdi de tek bir aday çıkacak diyorlar. Sen kendine güveniyor musun? Tek adama tek adam! Öyle bir dünya yok. Davutoğlu, Babacan tek adamın yanından geldiler işleri bu zaten. Aklı sıra beni tehdit ediyorlar. 'Bak seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz' diye. Dertleri seçimi kazanmak değil, CHP’deki koltuk. Gözü hala orada. Siz 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 de büyükşehir var. Türkiye’yi siz yönetiyorsunuz zaten. 2 iktidar var .Bir merkezi iktidar bir de yerel iktidar. Trilyonlarca lira Hazine yardımı arıyorsunuz Televizyonlarınız, gazeteleriniz var. Çuval çuval para alıyorsunuz .Ya bu garibanın 2006 model bir arabası bir de cep telefonu var. Bu seçim 2 turlu bir seçim. Dolayısıyla oy bölme diye bir şey de yok. Biz bu seçimde ilk 2’de olursak ikinci turda ipi göğüsleriz"



