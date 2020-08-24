Mühendiseler Ege'de buluşacak

Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde "3. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Sempozyumu" düzenlenecek. Program, 17-18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek

Sempozyumda, Avrupa Komisyonu ve Polonya Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen EMERGE projesi "Mühendislikte Girişimcilik Eğitimi" oturumu ve Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen CHET projesi "Mühendislik Eğitimi İçin Yaratıcılık" oturumu olmak üzere iki oturum halinde düzenlenecek.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın onur konuğu olarak yer alacağı sempozyumda, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır oturum başkanlığını üstleniyor.

Sempozyum, üniversitelerin eğitim araştırması üzerinde durmalarının mühendislik eğitiminde önemli bir değişikliğe yol açtığına dikkat çekip, yetkin mühendisler yetiştirmek için mühendislik eğitimindeki son bulguların ve teknolojilerin tartışılmasını amaçlıyor. Ayrıca sempozyumda mühendislik eğitimi, sanal öğrenme ortamı platformları, eğitim analitiği gibi konular işlenecek.

Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek sempozyuma katılımcılar 4 Eylül tarihine kadar http://3rd.iitee.org/) adresinden online kayıt yaptırabilecek.

