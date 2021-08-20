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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı, İzmir'de 9 ilçeye yeni atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. Atama kararnamesi ile İzmir'de 9 ilçe kaymakamlığına yeni atamalar yapıldı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı, İzmir'de 9 ilçeye yeni atama
20 Ağustos 2021 Cuma 06:56

HABER EKSPRES-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Yeni atama kararları ile İzmir'de Beydağ, Çiğli, Konak, Menderes, Kemelpaşa, Urla, Kiraz, Seferihisar ilçe kaymakamlıklarına atamalar yapıldı.

Buna göre, Beydağ Kaymakamı Abdurrahman Çelebi Erzurum Olur Kaymakamlığına yerine Antalya Valiliği Kaymakam Adayı Fırat Kadiroğlu, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak Mersin Vali Yardımcılığına yerine İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Menteşe Kaymakamlığına yerine Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, İstanbul Maltepe Kaymakamlığına yerine Çanakkale Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığına yerine Hatay Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Urla Kaymakamı Önder Can İzmir Vali Yardımcılığına yerine Antalya Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç,Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara Kırıkkale Vali Yardımcılığına yerine İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı. 28 Haziran 2021 tarihinde bu yana Kiraz'da Kaymakam Vekili olarak görev yapan Kocaeli Valiliği Kaymakam Adayı Onur Titiz ise asaleten atandı. Seferihisar Kaymakamlığına ise Naci Aktaş atandı. İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa Vali Yardımcısı olarak İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay ise Hatay Vali Yardımcısı olarak atanırken Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Manisa Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan da İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.

Etiketler; #izmir #Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi
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