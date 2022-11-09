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Munzur Üniversitesi güvenlik ve temizlik personeli alacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, güvenlik ve temizlik işlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Munzur Üniversitesi güvenlik ve temizlik personeli alacak
09 Kasım 2022 Çarşamba 10:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Munzur Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 24 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.


 

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