ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
0
PRENS PHILIP HAYATINI KAYBETTİ
PRENS PHILIP HAYATINI KAYBETTİ
0
PINTEREST DE KARARINI VERDİ
PINTEREST DE KARARINI VERDİ
0
6 KİLO 350 GRAM DOĞDU
6 KİLO 350 GRAM DOĞDU
0

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Munzur Üniversitesi'nin 12 öğretim üyesi alımı yapacağı duyuruldu

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10 Nisan 2021 Cumartesi 08:42

Munzur Üniversetesi'nin ilgili  birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  ve Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri  uyarınca  öğretim  üyesi alınacaktır.  Müracaat  edecek  adayların  devlet  hizmetine  girmede  aranılan  genel  şartlara  haiz olmaları gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olarak açıklandı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #munzur üniversitesi
Önceki Haber
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Hareketsizlik mutsuzluğu tetikliyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Bakan Gül'ün acı günü!
Bakan Gül'ün acı günü!
0
Bergama'da köy arazilerinin satışına mahkeme 'dur' dedi
Bergama'da köy arazilerinin satışına mahkeme 'dur' dedi
0
Genç kız ağlayarak yardım istedi: Ölmek istemiyorum
Genç kız ağlayarak yardım istedi: Ölmek istemiyorum
0
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.