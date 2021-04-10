Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Munzur Üniversitesi'nin 12 öğretim üyesi alımı yapacağı duyuruldu

Munzur Üniversetesi'nin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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