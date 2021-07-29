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Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi alımı
29 Temmuz 2021 Perşembe 11:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muş Alparslan Üniversitesi'ne ilanda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

 


Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


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