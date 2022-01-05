Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 50 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muş Alparslan Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 5 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 19 Ocak 2022 tarihinde son bulacaktır.



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