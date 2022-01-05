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Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 50 kişi alacağını duyurdu

Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muş Alparslan Üniversitesi, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri  Özel  Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek  2’nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  ilanda  belirtilen  unvanlarda  Lisans,  Ön  Lisans  ve  Ortaöğretim  için  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 5 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 19 Ocak 2022 tarihinde son bulacaktır.


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