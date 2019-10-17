MÜSİAD Tarafından Gökhan Gürlek'e Asil Üyelik Plaketi Verildi

PROKULE TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan GÜRLEK'e Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tarafından Asil Üyelik Plaketi Verildi.

MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı Hasan Basri ACAR ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet UYSAL Tarafından Prokule Türkiye Yön.Kur.Bşk. Gökhan GÜRLEK'e MÜSİAD Asil Üyelik Plaketi Takdim Edildi. Gökhan GÜRLEK söz aldığında, başarılı iş insanlarının birlikte olduğu MÜSİAD ailesinde olmak benim için onur vericidir. Sn. Hasan Basri ACAR başkanıma ve Sn. Ahmet UYSAL hocama plaket ve hediyeleri için teşekkür ederim.

Türkiye’mizi daha ileriye taşımak için çok çalışıp üretmemiz gerekiyor, iş ve ticaret dünyasının önde gelen Sivil Toplum Kuruluşu MÜSİAD üyeleri arasında yapılan ticaret,dayanışma güzel sonuçlar veriyor. Değerli MÜSİAD üyeleri ile yurtiçinde ve yurtdışında yatırım birlikteliği yaparak, daha vizyonlu kapsamlı büyük projelere imza atacağımıza istihdam yaratmaya devam edeceğimize inanıyorum, diyerek sözlerini bitirdi.



