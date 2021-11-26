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Müslüme'nin gerçek babası tutuklanan dedesi çıktı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, 10 gün sonra ölü bulunmuştu. Olay sonrası ailenin ifadeleri alınmış ve aileden sadece dede tutuklanmıştı. Dedenin neden tutuklandığı merak konusuydu. Ortaya atılan bir iddia ise isyan ettirecek cinsten. İddiaya göre Müslüme'nin gerçek babası tutuklanan dedesi çıktı!

Müslüme'nin gerçek babası tutuklanan dedesi çıktı!
26 Kasım 2021 Cuma 08:30

Olay Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelmişti. Kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, uzun aramalar sonunda 10 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Müslüme'nin cansız bedeninin evinin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yüksekliğinde bir alanda bulunması şüpheleri artırmıştı.

Küçük kızın ölümü sonrası bütün ailenin ifadesi alınmış bir tek dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Sabah'ın haberine göre yapılan DNA testinde Müslüme annesi ile uyumlu çıkarken babası ise uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA'sının 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal ile uyumlu olduğu açıklandı. Test sonucuna göre Müslüme'nin gerçek babasının tutuklanan dedesi olduğu ortaya çıktı.

Etiketler; #müslüme yağal #müslüme yağal dedesi #müslüme gerçek babası
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