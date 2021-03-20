Mustafa Kemal Üniversitesi 20 kişi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 20 personel alacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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