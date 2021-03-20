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Mustafa Kemal Üniversitesi 20 kişi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 20 personel alacağı öğrenildi

Mustafa Kemal Üniversitesi 20 kişi alacak
20 Mart 2021 Cumartesi 11:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemiz  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Hastanesinde  (Giderleri  Özel  Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli  Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  2’nci  maddenin  (b)  fıkrası  uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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