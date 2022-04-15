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Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 83 personel alımı yapacağını açıkladı

Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
15 Nisan 2022 Cuma 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvurular; 14 Nisan 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda, Üniversitenin web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
 

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