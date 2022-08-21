Mustafa Sandal ile AK Partili isim arasında Suriyeli seçmen tartışması. Ümit Özdağ da dahil oldu!

Bakan Soylu geçtiğimiz günlerde Suriyeli seçmen sayısını açıklamıştı. Daha sonra Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da bir açıklama yaparak rakamın söylenenden çok daha yüksek olduğunu belirtmişti. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da hangi rakamın doğru olduğunu sordu. Sandal'a yanıt ise AK Partili Yılmaz Tunç'tan geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini, 92 bini çocuk, reşit değil yani. Geri kalanı 120 bini de 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın bu kadar" bilgisini paylaşmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ: GERÇEK RAKAM 1 MİLYON 476 BİN



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyelilerin gerçek rakamlarını açıklıyorum" diyerek "Temmuz 2022 itibarı ile vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısını 1.476.368 diğer milliyetlerden vatandaşlık verilenlerinin sayısı 256.827 toplam 1 milyon 733 bin 155 yabancı Temmuz 2022 itibarı ile vatandaşlık almış" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SANDAL: HANGİSİ DOĞRU?



Bu paylaşım üzerine ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, "Sn. Soylu 200 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildi, 120 bini oy kullanacak dedi. Sn.Özdağ ise, 1 milyon 476 bin 368 kişi dedi. Soru1: Hangisi doğru? Soru2: Kendi ülkesinde geleceği için mücadele etmeyenler, evlatlarımızın yarınına mı karar verecek? Pes" diye sordu.

TUNÇ: "SANATÇI" OLMAK YETMİYOR



Sandal'ın sözlerine AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç yanıt verdi. Tunç, "Devletin İçişleri Bakanının verdiği rakam ile, yalanı meslek haline getirmiş birisinin yalanını kıyaslayarak bu soruyu sorabiliyorsun ya. Ne diyelim, "sanatçı" olmak yetmiyor." dedi.

SANDAL: VATANDAŞIN SORU SORMA HAKKI YOK MU?

Tunç'un sözlerine Sandal ise "Sn. Tunç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bu kadar kolay bir şekilde Suriyelilere verilmesi zorunuza gitmiyor da benim soru sormam mı zorunuza gidiyor? Yoksa size göre bu ülkenin sanatçısının da vatandaşının da size soru sorma hakkı yok mu?" diye yanıt verdi.



Tartışmaya dahil olan Özdağ ise "Y. Tunç yalancı sensin. Terbiyesiz adam. Türkiye'nin işgaline izin verdiğiniz için tarih sizi asla affetmeyecek. 1 ay önce Afganların sayısı açıkladığım zamanda yalan demiştiniz. 2 gün önce açıklamamı Soylu doğruladı. Yalancılık senin mesleğin. Ne diyelim, başkan vekili olmak yetmiyor" dedi.