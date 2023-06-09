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Müthiş Türk Kızı TCMB başkanı oldu

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına da Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildi.

Müthiş Türk Kızı TCMB başkanı oldu
09 Haziran 2023 Cuma 08:35

Karara göre, İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden aynı göreve atandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına da Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildi.

Etiketler; #Hafize Gaye Erkan #merkez bankası
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