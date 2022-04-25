Mutluluk oranında büyük düşüş!

Türkiye'de hayat şartları zorlaştıkça mutluluk oranı da düşmeye başladı. İpsos'un 10 yıl önce yaptığı ankette mutluluk oranı her 100 kişiden 89'u oranında çıkarken, şimdi ise bu sayı her 100 kişiden 42'ye kadar düştü

Global araştırma şirketi Ipsos'un 14 Nisan'da açıkladığı Mutluluk Araştırması'nın detaylarında, Türkiye'nin son 10 yılda mutluluğunu nasıl adım adım kaybettiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre Türkiye'de bugün mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 42. Bu oranla Türkiye araştırmanın kapsadığı 30 ülke arasında en son sırada.

Peki Türkiye'de vatandaşlar hep bu kadar mutsuz muydu? Araştırmada son 10 yılın verilerine de yer verilmiş. Bu tablo sadece 10 yıl önce Türkiye'de insanların mutlu olduğunu, hatta dünyanın en mutlu hisseden ülkesi olduğumuzu gösteriyor. Araştırmaya göre 2011 yılında Türkiye, yüzde 89 ile 30 ülke içinde zirvede, yani vatandaşlarının mutlu olduğunu en fazla söylediği ülke.

GÜLÜMSEMEYİ UNUTTUK

2012 araştırmasında mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oranı yüzde 83'e inmiş. 2017'de daha keskin bir düşüşle yüzde 58'e, 2019'da ise yüzde 53'e gerileyen mutluyum diyenlerin oranı son olarak dibi görerek yüzde 42'ye kadar düşmüş durumda. Mutsuzlukta tek rakibimiz, büyük bir ekonomik buhran yaşayan Arjantin. Ülkenin iflas etmiş olmasına rağmen Arjantin'de mutlu insanların oranı Türkiye'den 6 puan yukarıda.

30 ülke içinde en fazla ‘Hiç mutlu değilim' diyenler Türkler

– Araştırma, global ortalamada insanların yüzde 67'sinin kendini mutlu olarak tanımladığını ortaya koyuyor.

– 30 ülkede 20.504 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada Türkiye “hiç mutlu değilim” diyenlerin oranı ile (%18) ilk sırada.

– Türkiye'de kendini çok mutlu olarak ifade edenler sadece yüzde 10. Yani 10 kişiden 1'i çok mutlu. Genellikle mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 32. Yüzde 41 ise çoğunlukla mutlu olmadığını söylüyor.

– 10 yıl önce mutlulukta Türkiye yüzde 89 ilk sırada iken ardından gelen ülkeler Hindistan ve Avustralya idi. 2022 itibarıyla her iki ülke de sırasını korumuş. En mutlu insanların ülkesi ise artık yüzde 86 ile Hollanda. (Sözcü)