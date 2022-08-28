YARIŞMADA İLGİNÇ OLAY!
YARIŞMADA İLGİNÇ OLAY!
0
YAĞMUR ALTINDA BANYO!
YAĞMUR ALTINDA BANYO!
0
KÜLLERİ UZAYA BIRAKILACAK
KÜLLERİ UZAYA BIRAKILACAK
0
KİBARİYE'NİN ANNE ACISI
KİBARİYE'NİN ANNE ACISI
0

'Mutluyuz' yazan araçlarının yanında bıçaklandı!

'Mutluyuz' yazan araçlarının yanında bıçaklandı!
28 Ağustos 2022 Pazar 17:26

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, plaka kısmında 'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında sevgilisi Mehmet Ç. ile tartışan Hatice K., bıçakla yaralandı. Hatice K., kendi kendisini bıçakladığı söylerken, Mehmet Ç. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte oldukları belirtilen Hatice K. ve Mehmet Ç., sokak ortasında tartıştı. Bu sırada Hatice K., plaka kısmında 'Mutluyuz' yazılı, kendilerine ait otomobile vurmaya başladı. Daha sonra yere düşen Hatice K.'nin yaralandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ SEVGİLİSİ YAPTI

Hatice K.'ye ilk müdahaleyi, başında duran Mehmet Ç. yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice K., kendi kendisini bıçakladığını söyledi. Bıçak ise olay yerinde bulundu.

Polislerin gözaltına aldığı Mehmet Ç. ise "Ben bıçaklamadım. Arabaya vurmaya başladı, çantasını attı. Etrafta millet de vardı, gördü. Tartışıyorduk, o sırada düştü. Kesinlikle ben yapmadım, kendisi de biliyor" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kadın #bıçaklama
Önceki Haber
Afyon'dan İzmir'e tarihi yürüyüş! Halktan yoğun ilgi
Sonraki Haber
Denizli'de yolcu otobüsü alev alev yandı!
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı: 5 ölü, 36 yaralı!
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı: 5 ölü, 36 yaralı!
0
Komiser yardımcısı arabada başından vurularak öldürüldü!
Komiser yardımcısı arabada başından vurularak öldürüldü!
0
Sedat Peker şok iddialarda bulundu, o isim iddiaları doğruladı
Sedat Peker şok iddialarda bulundu, o isim iddiaları doğruladı
0
Koca'dan teşvik açıklaması: Ay bitmeden görecekler
Koca'dan teşvik açıklaması: Ay bitmeden görecekler
0
3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü!
3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü!
0
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.