AYDA O PARKTA OYNADI
AYDA O PARKTA OYNADI
0
UYKUSUZLUĞA ÇARE OLUYOR
UYKUSUZLUĞA ÇARE OLUYOR
0
İZMİR'İN KÖYLERİNDE DE TİYATRO VAR
İZMİR'İN KÖYLERİNDE DE TİYATRO VAR
0
WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT!
WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT!
0

Muz yeme paylaşımı ile ilgili 7 kişi yakalandı: Sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir vatandaşın sokak röportajında, 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' söylemi sonrası, sosyal medyada gerçekleştirilen 'muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili, yabancı uyruklu 7 kişinin yakalandığını, bu kişiler hakkında adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağını duyurdu

Muz yeme paylaşımı ile ilgili 7 kişi yakalandı: Sınır dışı edilecekler
28 Ekim 2021 Perşembe 08:37

Bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce, sosyal medya siteleri üzerinden 'muz yeme' içerikli paylaşımlar yapıldı. Vatandaşların tepkisine neden olan paylaşımların provokatif amaçlı olduğu gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #muz #suriyeli muz #muz yiyen suriyeliler #suriyeli muz yeme
Önceki Haber
132 saat sonra enkazdan kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: O vergileri hemen kaldır!
23 yaşındaki asker şehit oldu!
23 yaşındaki asker şehit oldu!
0
Erciyes Üniversitesi 17 kişi alacak
Erciyes Üniversitesi 17 kişi alacak
0
Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yalova Üniversitesi 23 kişi alacak
Yalova Üniversitesi 23 kişi alacak
0
132 saat sonra enkazdan kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü!
132 saat sonra enkazdan kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü!
0
Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanlarına ücretsiz!
Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanlarına ücretsiz!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.