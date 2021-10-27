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Müzik derneğinden silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Müzik derneğinden silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
27 Ekim 2021 Çarşamba 08:45

Olay, saat 00.30 sıralarında Çorum Yavruturna Mahallesi'nde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dernekte bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 40 yaşındaki Cihan Kanbur hayatını kaybetti, Semih Özçelik, Kadir Özlem  ve Muhammed Yücel ise ağır yaralandı. İhbar üzerine derneğe çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Semih Özçelik de, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 39 yaşındaki Kadir Özlem ve 31 yaşındaki Muhammed Yücel’in ise hayati tehlikeleri sürüyor.


Cinayet Bürosu ekiplerince çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silahlı kavga #ölüm #çorum silahlı kavga #müzik derneği kavga
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