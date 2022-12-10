MYB Tekstil Sektörel İş Elbiseleri Üretiminde Fark Yaratmaya Devam Ediyor

MYB Tekstil sektörel iş elbiseleri üretiminde bu sezon da fark yaratmaya devam ediyor.

MYB Tekstil sektörel iş elbiseleri üretiminde bu sezon da fark yaratmaya devam ediyor. Ürettiği son derece kaliteli iş kıyafetleri ve ekipmanları ile pek çok firma tarafından tercih edilen MYB Tekstil sektördeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Ürettikleri, soğuk hava koşullarında işçileri sıcak tutacak olan iş montu, işçilerin hem güvenlik hem de korunma ihtiyacını karşılarken aynı zamanda tasarım olarak da şıklığı ile ön plana çıkıyor.

İş montu sahip olduğu renk ve model çeşitliliği ile her firmanın beklentisini karşılıyor. İş koluna uygun olarak türetilmiş olan iş elbiseleri ise firmaların talebi doğrultusunda özel olarak da tasarlanabiliyor. İş elbiseleri, kullanılacağı sektör ve iş koluna göre çeşitli özelliklerde, renklerde ve tasarımlarda üretilirken ürünlerde kaliteli malzeme kullanımına da büyük özen gösteriliyor.

Müşteri memnuniyetine oldukça önem veren MYB Tekstil, müşterilerinden tam puan almaya ve kalitesi ile ön plana çıkmaya devam ediyor.

İş Ayakkabısı Bakımı ve Temizliği Nasıl Yapılır?

İş ayakkabısı bakımı ve temizliği yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlara dikkat ederek hem ayakkabıyı kullanan kişinin çok daha konforlu olması sağlanır hem de ayakkabının kullanım ömrü uzatılmış olur. İş ayakkabısı bakımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde listelemek mümkündür:

• İş bitiminden hemen sonra iş ayakkabıları güzelce havalandırılmalıdır.

• Ayakkabı temizlenirken yapısına zarar verecek keskin cisimler kullanmaktan kaçınılmalıdır.

• Ayakkabının içerisine pamuklu çorap giyilmeli ve ayak temizliğine dikkat edilmelidir.

• Ayak numarasına uygun olan ortopedik iş ayakkabıları tercih edilmelidir.

• Yüksek sıcaklığın bulunduğu bir ortamda çalışan işçiler, mutlaka ayakkabı seçimlerini buna göre yapmalıdır. Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığı olmayan ayakkabılar ile yüksek sıcaklığın olduğu bölgede bulunulmamalıdır.

• İş ayakkabısı ıslandığı takdirde serin bir ortamda kurumaya bırakılmalıdır.

• İş ayakkabıların ezilmesini önlemek için ayakkabıların üzerine ağır bir cisim bırakılmamalıdır.

• Son olarak da en az 2 senede bir olacak şekilde iş ayakkabıların yenilenmesinde fayda vardır.