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Namaz kılarken fenalaşan çoban öldü!

Namaz kılarken fenalaşan çoban öldü!
28 Ekim 2022 Cuma 09:02

Bursa'da küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan 60 yaşındaki çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi


Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Cerrah Mahallesi mevkiinde bulunan merada meydana geldi. Merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Ceyhan’ın hareketsiz yattığını gören torunu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Seyithan Cayhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ceyhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #çoban #ölüm #haber
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