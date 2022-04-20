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Namaz kılarken kalp krizi geçirip öldü! O anlar görüntülendi

20 Nisan 2022 Çarşamba 14:56

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişinin camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Selahattin Özcan (69), dün akşam teravih namazını kılmak için ilçe merkezindeki Fatih Camisi'ne gitti.

Cemaat ile saf tutan Özcan, secdeye gittiği anda baygınlık geçirdi. Camideki vatandaşların müdahale ettiği Özcan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sinop #kalp krizi #namazda kalp krizi #ölüm
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