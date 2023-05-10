Narlıdere Metrosu deneme seferine katılan Başkan Soyer: İzmir’in son M’si olsun

Narlıdere Metrosu projesinde sona gelindi. Metronun deneme sürüşü sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i demir ağlarla örmeye devam edeceklerini belirterek 14 Mayıs’ı işaret etti. Soyer, “İzmir’de bundan sonra U metroları da göreceğiz. Onun da farkındayım. Bu İzmir’in son M’si olsun. Bundan sonra U’lar gelsin İzmir’e” ifadelerini kullandı.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB)’nin “İzmir’i demir ağlarla örüyoruz” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen toplam maliyeti 285 milyon Euro’yu bulan Narlıdere Metrosu projesinde sona gelindi. Fahrettin Altay’dan başlayan, toplamda 7 istasyonu kapsayan Narlıdere Metrosu’nun deneme sürüşü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının katılımıyla yapıldı.

Deneme seferi sonrası Narlıdere Metrosu hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Buraya hep çizmeyle geldiğimi hatırlıyorum. İlk defa normal ayakkabılarımızla geldik. Baştan sonra hattı geçtik. Bu pandemi dönemi öyle bir dönemdi ki bin 100 kişinin çalıştığı yerde 900 kişi kovid oldu. Hem onların işi bırakmayıp işin devam etmesi hem onların sağlıklarını korumak hem de alın terinin karşılığı olan maaşlarını ödemek… Gerçekten zor bir süreçti. Bu süreçte Gülermak şirketi olağanüstü bir dayanışma gösterdi.Bu bizim için başından beri kararlılık ve direnç meselesiydi. Her krizde, pandemide, depremde bu işin durmaması gerekir inancını yaşadık. O nedenle bu proje, kararlığının ve direncin meyvesidir. İZBB’de çalışan tüm arkadaşlarımızın büyük emekleri, inançları sonucunda bu noktaya gelmiştir. Her birine ayrı ayrı minnettarım” diye konuştu.

“MALİYETİ 285 MİLYON EURO”

Projenin maliyetine ilişkin ise Başkan Soyer, “Bu süreçte maliyet olarak 253 milyon Euro’yu öngörüyorduk, 285 milyon Euro’yu buldu. Bu rakamın ne anlama geldiği konusunda herkesin fikri vardır ama şunu söylemek isterim; kendi öz kaynaklarıyla, kendi bulduğu finansman kaynaklarıyla Türkiye’de yapılmış tek metrodur. İzmir, U’su olmayan tek şehirdir. İzmir’de ki metro hatları İZBB’nin bilek hakkıyla, alın teriyle yapılmış metrolardır” dedi.

“İZMİRLİ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR”

Narlıdere Metrosu’nun hizmete açılış tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Soyer, “Hizmete açılış tarihi 9 Eylül veya 29 Ekim olacak ama neden daha erken olmasın? Başarabilirsek öne çekmeye gayret edeceğiz. Daha erken bir tarihte bitirmeyi hedefliyoruz. İzmir’de bundan sonra U metroları da göreceğiz. Onun da farkındayım. Bu İzmir’in son M’si olsun. Bundan sonra U’lar gelsin İzmir’e. Baştan beri kararlıyız, İzmir’i demir ağlarla öreceğiz. Raylı sistemler çok daha ekonomik çok daha temiz çok daha konforlu ve çok daha ucuz. O nedenle mutlaka İzmir’i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Gaziemir-Karabağlar Metrosu, Kemalpaşa Metrosu. Kısacası daha çok hattımız, güzergahımız var. Bu şehirde zenginlerin bile toplu taşımayı tercih ettiği bir ulaşım ağını İzmir’e kazandıracağız. İzmirli bunu ve çok daha iyisini hak ediyor. Onların teveccühüne layık olmak için canla başla aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin gözünü yaşartan bir mutluluktu. İzmir’e hayırlı olsun” ifadeleri kullandı.