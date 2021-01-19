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NASA Türkiye'yi uyardı: Tehdit çok daha büyük

NASA, Türkiye'deki acı tabloyu ortaya koyan bir harita yayınladı. Haritaya göre, Türkiye'deki kuraklık tehdidi düşündüğümüzden çok daha fazla

NASA Türkiye'yi uyardı: Tehdit çok daha büyük
19 Ocak 2021 Salı 10:19

Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini etkilemiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre Türkiye'deki kuraklık sorunu ciddi bir seviyede.

YERALTI SULARI DA NORMAL SEVİYENİN ALTINDA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan bir harita, Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlar için değil, aynı zamanda yer altı sularında da olduğunu gösterdi. Yayınlanan haritaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandığı haritaya göre; karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor ve kurak dönemlerinde akarsulara güç veriyor. Tekrar dolması aylar süren yer altı sularının yenilenmesi, yavaş ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

YAĞIŞLAR ARTSA DA KURAKLIK CİDDİ TEHLİKE

Haber7'ninhaberine göre, son yağışlarla birlikte ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'daki barajların doluluk oranı nispeten tekrar artışa geçse de yağış oranlarındaki düşüş, tehlikenin halen geçmediğinin bir kanıtı niteliğinde.

Etiketler; #nasa #kuraklık #türkiye kuraklık
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