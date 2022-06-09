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Necmettin Erbakan Üniversitesi 28 kişi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, 28 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 28 kişi alacak
09 Haziran 2022 Perşembe 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanda belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler  doğrultusunda  öğretim  üyesi  alınacaktır.  İlana  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  48.  maddesindeki  genel  şartları,  ilanda  belirtilen  özel  şartları  taşımaları gerekmektedir.  Adaylar;   http://www.erbakan.edu.tr  internet  adresinden  erişebilecekleri Üniversitenin  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi’ne  göre  hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

 


İlan için başvurular 9 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

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