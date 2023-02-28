Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 kişi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, 770 kişi alacağını duyurdu

Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 kişi alacak
28 Şubat 2023 Salı 10:38

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
Samsun Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alacak
Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı
Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı
0
Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda
Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda
0
5.6'lık depremde enkazda kalan Bedih'in 21 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
5.6'lık depremde enkazda kalan Bedih'in 21 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
0
Hatay’da, depremde zarar gören araçların hasar tespit kayıtları başladı
Hatay’da, depremde zarar gören araçların hasar tespit kayıtları başladı
0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alacak
0
Samsun Üniversitesi personel alacak
Samsun Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.