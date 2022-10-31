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Necmettin Erbakan Üniversitesi avukat alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi avukat alacak
31 Ekim 2022 Pazartesi 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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