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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30 Haziran 2021 Çarşamba 10:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

 

İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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