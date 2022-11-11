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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 47 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
11 Kasım 2022 Cuma 11:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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