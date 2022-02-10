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Nefes kesen kovalamaca! 1 kişi polisin ateş açması sonucu öldü!

10 Şubat 2022 Perşembe 09:43

İstanbul Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Polis de şüpheli aracı takip ederken uyarı ateşi açtı. Bir süre sonra aracı bırakan kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Araçta bulunan diğer kişinin ise polisin açtığı ateş sonrası yaralandığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Y.A. hayatını kaybetti. Kovalamaca anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy ilçesinde saat 15.10 sıralarında ekipler tarafından yapılan sabit uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunulan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

E-5 güney istikametinde makas atarak kaçan aracın sürücüsünün elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından şüpheliyi uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açıldı.

Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan S.K, ekiplerce yakalandı.

Araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A'nın mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Y.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 1 dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.K'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 Sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 8 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #bakırköy #kovalamaca #polis #ölüm
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