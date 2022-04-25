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Nehir kenarında insan kafatası bulundu!

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:34

Adana'da bulunan Seyhan Nehri kıyısında insana ait olduğu tespit edilen kemikler ve kafatası bulunduğu öğrenildi


Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası olduğunu gördü. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplandı, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #seyhan nehri #kemik parçaları #kafatası bulundu
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