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Nesli tükenmekte olan vaşak bu şekilde bulundu!

Niğde'de dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ölü buldu

Nesli tükenmekte olan vaşak bu şekilde bulundu!
04 Nisan 2021 Pazar 08:48

Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan telef olmuş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı. Televi'nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi. Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde #vaşak #vaşak katliamı
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