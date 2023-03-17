Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
17 Mart 2023 Cuma 09:17

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırşehir-Kayseri otoyolunun Avanos ilçesine bağlı Topaklı Köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ş. (22) yönetimindeki 60 HA 275 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.C. yönetimindeki 38 RU 952 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ş., bir iş yerinin girişindeki ağaca çarparak durabildi. 38 RU 952 plakalı otomobil sürücüsü H.C. ise karşı şeride geçerek, Y.A. yönetimindeki 34 FAT 977 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.Ş. ve araçta bulunan A.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobillerin sürücüleri, H.C. ve Y.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


 

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