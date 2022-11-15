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Niğde'de otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de Sıtkı Gümüş, başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü. Kazada Gümüş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Niğde'de otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
15 Kasım 2022 Salı 12:28

Kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkisinde meydana geldi. Sıtkı Gümüş yönetimindeki 51 KK 363 plakalı otomobil, Mehmet Taşar'ın (66) kullandığı 06 CDU 379 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Manevra yapan Gümüş'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 yüksekliğindeki köprüden uçtu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gümüş ile eşi Bergüzar Gümüş (73) ve Zeynep Mutlu (65) yaralandı. Sağlık ekiplerince 3 yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Sıtkı Gümüş, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde #kaza #ölüm #trafik kazası
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