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Niğde'de traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde’de traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Niğde'de traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
05 Eylül 2022 Pazartesi 12:17

Merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkinde dün  Bilal Gül (67) yönetimindeki  51 EK 320 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Bilal Gül ile traktörde bulunan İsmail Akçın (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Salih Aktağ (65), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde #kaza #ölüm
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