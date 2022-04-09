Nisa bebekten güzel haber! Bakan Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."