Nişanlısına kurşun yağdırdı!

Kağıthane'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem E. tarafından, kendi beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Gizem E.'nin, nişanlısını oturdukları dairenin önünde vurduktan sonra soğukkanlı şekilde içeriye girerek polisi beklediği öğrenildi

Seyrantepe Mahallesi Çile Sokak 9/8 numarada dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), nişanlısı olduğu öğrenilen Gizem E. (30) ile birlikte yaşadıkları daireden dışarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kapı önünde devam eden tartışma sırasında nişanlısının beylik tabancasını alan Gizem E., Zeynel Yıldırım'a peş peşe ateş etmeye başladı. Yıldırım, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Gizem E., daha sonra soğukkanlı bir şekilde içeriye girerek kapıyı kapattı.



"KORKTUK, KAPIMIZI AÇMADIK. 7-8 KERE SİLAH SESİ DUYDUK"

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polisin geldiğini gören Gizem E., kapıyı açarak teslim oldu. Olayda kullanılan tabancaya da el koyan polis, Gizem E.'yi, gözaltına alarak Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürdü.



"KORKTUK, KAPIMIZI AÇMADIK. 7-8 KERE SİLAH SESİ DUYDUK"

Nişanlı çiftin alt katında oturan Sevda Özateş, "Biz silah sesi duyduk. Korktuk, kapımızı açmadık. 7-8 kere silah sesi duyduk. Ben kişileri tanımıyorum, 1 ay falan olmuş buraya taşınalı. Kavga ettiklerini duymadık. Olay tam kapının önünde olmuş. Dışarıya çıkarken olmuş ya da içeriye girerken" dedi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ HER ŞEYİ ANLATTI



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulanan şüpheli Gizem E. işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.



Gizem E. poliste verdiği ifadesinde Zeynel Yıldırım'la Samsun'da olduğu dönemde sosyal medya üzerinden tanıştığını söylerken, "Bir avukatlık bürosunda İcra takibi memuru olarak çalışıyordum. Erkek arkadaşımla Sosyal medya üzerinden tanıştık. Başlarda aramız çok iyiydi. Daha sonra onun İstanbul'a tayini çıktı. Bana birlikte oraya gitmemizi teklif edince kabul ettim. Birlikte İstanbul'a geldik ev tutarak birlikte yaşamaya başladık." dedi.

Şüpheli Gizem E. erkek arkadaşının son zamanlarda kendisine ilgisiz davrandığını ve telefonda bazı kişilerle gülüşerek konuşmasından şüphelenerek telefonunu kontrol ettiğini söyledi. Gizem E.'nin "Telefonunda 'Uzman' diye kayıtlı olan bir numaranın çok arandığını fark ettim. Numarayı aradığımda Gaziantep'te yaşayan bir kız olduğunu anladım. Aralarındaki yazışmalarda nişanlanacaklarını söylüyorlardı" dediği öğrenildi.

Poliste verdiği ifadesinde bu durum yüzünden erkek arkadaşıyla tartışmalar yaşandığını anlatan Gizem E.'nin "Bana artık benimle birlikte olmak istemediğini söyledi. Benim geri dönmem için bana uçak bileti almış. Ona artık ailemin yanına dönemeyeceğimi söyledim. Ancak beni dinlemedi. Ben de intihar etmeye karar verdim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Olay günü intihar etmeyi planladığını anlatan Gizem Ö.'nün olayları anlatan bir intihar mektubu yazdığı ve altına "Ölümümden tek sorumlu Zeynel Yıldırım'dır" yazdığı belirlendi. Olay günü işten dönen erkek arkadaşı ile yine tartıştığını anlatan Gizem Ö.'nün bir anda Zeynel Yıldırım'ın tabancasını eline aldığı ve erkek arkadaşını kurşun yağmuruna tuttuğu belirlendi.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.