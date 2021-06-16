Nişantaşı Üniversitesi 146 kişi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü 146 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak.

Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak alım için son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2021 olarak açıklandı.

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