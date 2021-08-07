Nişantaşı Üniversitesi 157 kişi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü 157 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine; YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

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