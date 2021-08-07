BUSENAZ TARİH YAZDI
BUSENAZ TARİH YAZDI
0
BUSE NAZ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
BUSE NAZ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
0
DATÇA ÜST ÜSTE SALLANDI
DATÇA ÜST ÜSTE SALLANDI
0
BENZİNLİ ARAÇ SATIŞINA YASAK!
BENZİNLİ ARAÇ SATIŞINA YASAK!
0

Nişantaşı Üniversitesi 157 kişi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü 157 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Nişantaşı Üniversitesi 157 kişi alacak
07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  Sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır. 

Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçelerine;  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

İLANIN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Busenaz tarih yazdı! Altın madalya kazandı
Sonraki Haber
Üsküdar Üniversitesi 106 kişi alacak
3 günlük bebeği poşete koyup çalılıkların arasına attılar!
3 günlük bebeği poşete koyup çalılıkların arasına attılar!
0
Ümitcan da ağabeyi de tutuklandı!
Ümitcan da ağabeyi de tutuklandı!
0
Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Üsküdar Üniversitesi 106 kişi alacak
Üsküdar Üniversitesi 106 kişi alacak
0
Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı hikayesi ortaya çıktı!
Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı hikayesi ortaya çıktı!
0
5 gündür kayıp gencin cesedi bulundu!
5 gündür kayıp gencin cesedi bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.