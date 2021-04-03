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Nişantası Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Nişantası Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Nişantası Üniversitesi öğretim üyesi alımı
03 Nisan 2021 Cumartesi 09:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Nişantası Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.


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Etiketler; #nişantaşı üniversitesi
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