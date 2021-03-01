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Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alımı
01 Mart 2021 Pazartesi 11:50

Nişantaşı Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları  taşıyan  Profesör adaylarının;  nüfus cüzdanı  fotokopisi, 2  adet  fotoğraf,  Detaylı  SGK hizmet  döküm belgesi,  YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), kısa özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi,  bilimsel  yayınlarını,  kongre  ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  ve  yüksek  lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

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