Nişantaşı Üniversitesi personel alımı

Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olarak açıklandı.



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