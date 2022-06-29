Nizip Belediyesi zabıta alacak

Nizip Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nizip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 08/08/2022 tarihinden 12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar ilanda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Nizip Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Niğbolu Sokak No:20 27700 Nizip/GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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