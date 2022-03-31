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Nostradamus'un 2022 öngörüsü tüyleri diken diken edecek cinsten!

Her dediği çıkan kahin olarak isimlendirilen Nostradamus'un 2022 ile ilgili öngörüsü tüyleri dikken diken etti. Nostradamus, 2022 yılında buğdayın fiyatının çok yüksek olacağını ve insanların birbirini yemeye başlayacağını öngürdü

Nostradamus'un 2022 öngörüsü tüyleri diken diken edecek cinsten!
31 Mart 2022 Perşembe 09:32

Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını, savaşlar ve gıda krizi nedeniyle kahinlerin kehanetleri de teker teker gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Büyük sıcaklıklar olacak" diyen Kör Kahin Baba Vanga'dan sonra bu sefer de Nostradamus'un sözleri gündem oldu.

Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü.

2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya'da büyük bir deprem hakkında konuşan (Kaliforniya'da geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem meydana geldi) Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.

Nostradamus'un kehanetinde "Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insanın, kadın erkek fark etmeksizin hemcinsini çaresizlik içinde yemesine yol açacak." ifadeleri yer alıyor.

Etiketler; #nostradamus #öngürü #kahin #açlık
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