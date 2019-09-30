Notalar orman olacak

Ege Kültür Platformu Derneği'nin düzenlediği 1. Uluslararası İzmir Piyano Festivali'nin gelirleri Ege Orman Vakfı'na bağışlanacak. Sanat Yönetmeni Nilüfer Güzel, herkesin yüreğini yakan orman yangınlarına müzik ve piyano ile su vererek fidan olacaklarını belirtti.

Halil Özcan- Bu sene ilki düzenlenen Uluslararası İzmir Piyano Festivali, 3 Ekim'de Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde, 4 Ekim'de de İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.Festivalle ilgili bilgi veren Sanat Yönetmeni Nilüfer Güzel, "Daha önceki konserlerde toplanan gelirle bir hastanenin onkoloji servisine cihaz alınmış, diğer konserimizde de bir kütüphane oluşturmuştuk. Bu kez notalar ormanlarımız için yankılanacak. Her fidan bir ağaç, her gocuk bir umut olacak. Festivalin tüm geliri Ege Orman Vakfı'na bağışlanarak, İzmir'in daha yeşil olması sağlanacak Son dönemlerde artış gösteren ve herkesin yüreğinde yara olan orman yangınlarına müzik ile piyano ile su vermek, fidan olmak, ormanlara karşı duyarlılığı artırabilmek amacıyla düzenlenecek olan festivale ülkemizden ve dünyadan 17 başarılı piyano öğrencisi davet edildi" dedi.

Gençlere öncelik verdik

Festivale konuk Piyanist Rüya Taner ve Iraz Yıldız'ın da yer alacağını belirten Güzel, şöyle devam etti: "Birçok değerli ismin olacağı ve sürprizler ile konuklara unutulmaz saatlerin yaşatılacağı festivale ilgi oldukça yoğun. Her yönüyle çok anlamlı olan bu proje, tamamen gönüllüler ordusuyla Ege Kültür Platformu Başkanı Okan Yüksel öncülüğünde gerçekleşiyor. 3-4 Ekim'de İzmir müziğe doyacak. Bu etkinlik isim yapmış, sanatının zirvesindeki bir ya da birkaç sanatçı davet edilerek de gerçekleştirilebilirdi ama proje ekibi olarak genç piyanistlerin sahne almalarını istedik ve bir yandan genç yeteneklerin yaşıtlarına umut olmaları amaçladık. Diğer yandan genç sanatçıların tecrübe kazanmaları için ustalarla birlikte sahne almalarını sağladık. Bu etkinliklerin daha fazla olmasını diliyoruz."

2 fidan karşılığı davetiye

Festivali takip etmek isteyenlerin iki fidan karşılığı davetiyelerini Pan Kitabevi ve Yakın Kitabevi'nden alabileceklerini söyleyen Güzel, şu bilgileri verdi: "Müzik bir kez daha umuda dokunacak. Festival ile ilgili tüm bilgileri 'pfestivali' başlığıyla instagram sayfamızdan bulabilirler. Norveç'ten Samuel Sabbah, Almanya'dan Levonie Wiegel, Dr inna Mints, Azerbaycan'dan Shirin Amira Ranaldi, Türkiye'den Cinar Manaflı, Fikret Uçar, Mert Hakan Şeker, Nil Gökseli Elif Naz Karabulut, Batu Yıldırım, Arya Su Gülenç, Bilge Gürer, Ateş Güldoğan katılıyor. Tekerlekli sandalye dans gösterisi, trio orkestrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu festivalin diğer renkleri Ayrıca İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Dansçı Asli Çilek, piyanonun sihirli dokunuşlarına dansıyla eşlik edecek. Festivalde uluslararası ve ulusal yarışmalarda ödüller kazanan Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülnare Aziz ile genç piyanistlerin eğitimi ile ilgili büyük başarılara imza atan Dr. Inna Mints 10 yas altındaki çocuklara ücretsiz olmak üzere isteyen herkese festival boyunca saat: 10.00-17.00 arasında master class eğitim imkanı sağlanacak."

Farklı kültürlerin kaynaşması

'Müziğin Umuda Dokunuşu' sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Güzel, "Serüven bu yıl 3'üncü kez ama bir festival formatında gerçekleşecek. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen piyanistlerle tanışmak, farklı kültürleri öğrenmek ve hepsinden önemlisi müziğin en güzel halini herkesle aynı duygularla hissetmek harika bir deneyim olacak. Herkesin keyif alacağına inanıyorum. Tüm müzikseverleri festivalimize bekliyoruz" dedi.