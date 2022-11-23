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NTV ekranlarında panik anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. NTV spikerinin canlı yayında depreme yakalandığı anlar ise kameralara böyle yansıdı

23 Kasım 2022 Çarşamba 10:39

Düzce'de saat 04.09'da bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaratan depreme NTV spikeri Buse Yıldırım da canlı yayında yakalandı. Yayın sırasında birden sallanmaya başlayan Yıldırım, "Şu saniyelerde deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte tam da şu anda" sözleri ile depremi duyurdu.

Yıldırım, depremi Sarıyer Maslak'ta şiddetli hissettiklerini söyledi.

Etiketler; #düzce #deprem #ntv
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