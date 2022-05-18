NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. Bir süredir meme kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen 39 yaşındaki spiker hayatını kaybetti

Dört yıldır meme kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenildi ve hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Yurt’un 9 yaşında bir oğlu bulunyor.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

21 Mart 1983’te İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Özlem Sarıkaya Yurt, mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV’ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt’un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var.