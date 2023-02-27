Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilanda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.



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