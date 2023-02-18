Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etti

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak
18 Şubat 2023 Cumartesi 12:32

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilanda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. 

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