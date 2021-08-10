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O Afgan hakkında soruşturma!

Kendini gazeteci olarak tanıtan Afgan uyruklu Sunatullah Saadat'tan yayınladığı video tepkilere neden olmuştu. Saadat hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi

O Afgan hakkında soruşturma!
10 Ağustos 2021 Salı 08:26

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat diye tanıtan kişi hakkında Twitter'da yayınlanan videosu nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi. Saadet hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' Re'sen soruşturma başlatıldı.
 

Etiketler; #afgan gazetesi #sunatullah saadat
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