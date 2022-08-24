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O imam bu kez Cem Yılmaz'ı hedef aldı!

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32

İmam Halil Konakcı bu kez ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldı. Cem Yılmaz'ın bir gösterisinde kullandığı sözleri eleştiren Konakcı, "Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" iddiasında bulundu

Dövme ve kıyafet tercihleriyle ilgili sık sık kadınlar üzerinden yorumlarda bulunan imam Halil Konakçı, bu sefer de ünlü isimleri hedef aldı. Konakcı'nın hedefinde ise bu sefer Cem Yılmaz ve diğer sanatçılar vardı.

Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

"DİNDEN ÇIKMIŞLARDIR"

Konakçı; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın da söylediği şarkı nedeniyle eleştirerek "Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Etiketler; #imam #halil konakcı #cem yılmaz
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