O Türk milletinin de annesi

Ödemiş Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 97. yıldönümünde andı.

Zübeyde Hanım'ın büstüne çelenk sunuldu. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Zübeyde Hanım yalnız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değil, aynı zamanda Türk milletinin de annesidir" dedi.Başkan Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş, belediye başkan yardımcıları Özay Kaptan ve Feridun Azeroğlu, meclis üyeleri, belediyenin kadın çalışanları ve vatandaşlar, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 97. yıldönümünde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki büstüne çelenk ve çiçekler sunarak andı

Tüm dünya hayran

"Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" diyen Başkan Eriş, şunları söyledi: "Zübeyde Hanım yalnız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değil, aynı zamanda Türk milletinin de annesidir. Bu büyük kadın; zekası ve fazileti ile oğluna ve kuracağı Türkiye Cumhuriyeti ile devrimlerine yürekten inanmış ve hep oğlunun yanında olmuştur. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bizlere armağan eden bu büyük Türk kadınını ve anasını özlemle yad ediyoruz. Anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhu şad olsun."